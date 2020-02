L’Ambassadeur de France à l’Université de Balbala

Arnaud Guillois est intervenu auprès de nombreux étudiants et cadres des quatre facultés de l’Université sur ‘Le rôle de l’Ambassadeur de France en République de Djibouti’.

L’Ambassadeur de France s’est rendu, le 16 février, à l’Université d’ingénieurs de Balbala pour aller à la rencontre des étudiants et cadres de l’Université.

Accompagné de son Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle Stéphane Gallet, il a été accueilli par le Président de l’Université, le Docteur Djama Mohamed Hassan, et par le Doyen de la Faculté d’Ingénieurs, le Docteur Abdoulkader Ibrahim Idriss. L’échange a porté sur la coopération franco-djiboutienne en matière de soutien à l’enseignement supérieur au travers du projet financé par l’AFD et de programmes de bourses soutenus avec le gouvernement djiboutien en faveur des étudiants en Master et de l’école doctorale de l’Universite de Djibouti.

Arnaud Guillois a ensuite donné une conférence aux étudiants et cadres des quatre facultés de l’Université sur ‘Le rôle de l’Ambassadeur de France en République de Djibouti’. Il a tout d’abord présenté les fonctions d’un Ambassadeur et les a illustrées.

S’en est suivie une cession de questions/réponses avec les étudiants. Intéressés, ils l’ont interrogé sur la géopolitique mondiale et sur l’action de la France à Djibouti. L’occasion pour l’Ambassadeur de souligner l’enjeu des organisations internationales et du multilatéralisme comme porteurs de solutions aux grandes problématiques mondiales et d’évoquer les liens étroits de coopération entre la France et Djibouti.

Des questions lui ont tout particulièrement été posées sur la poursuite d’études en France pour les étudiants djiboutiens. L’Ambassadeur a rappelé que plus d’un millier d’étudiants djiboutiens sont actuellement en France pour leurs études, et que le souhait de la France est de doubler ce chiffre. « Vous êtes les bienvenus », a-t-il déclaré, encourageant les étudiants djiboutiens à initier les démarches pour poursuivre leurs études supérieures en France via la plateforme Campus France.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/lambassadeur...