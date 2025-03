L'Ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad visite la Maison Nationale de la Femme

Le 07 mars 2025, l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Tchad, Ross Matthews, a effectué une visite à la Maison Nationale de la Femme, où il a été chaleureusement accueilli par la Directrice Générale, Maimouna Abdelkarim Adam Koulbou, ainsi que par les responsables de l’institution.

Échanges et Initiatives Au cours de cette visite, l’Ambassadeur a eu l'occasion d'échanger avec les responsables sur les initiatives mises en place pour l’autonomisation des femmes au Tchad. Il a été particulièrement intéressé par les projets visant à promouvoir l'égalité des genres et à renforcer le développement socio-économique des femmes.

Découverte de la Foire Artisanale L’Ambassadeur a également profité de sa visite pour découvrir la foire organisée au sein de la Maison Nationale de la Femme. Cet événement mettait en valeur les savoir-faire et les talents des femmes tchadiennes à travers divers produits artisanaux et entrepreneuriaux, soulignant ainsi leur créativité et leur potentiel économique.

Renforcement des Relations Bilatérales Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume-Uni et le Tchad, notamment en matière d’appui aux projets liés à l’égalité des genres et au développement des femmes. L'engagement du Royaume-Uni à soutenir ces initiatives est un pas important vers la promotion de l’autonomisation des femmes et le développement durable au Tchad.