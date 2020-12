L'Angola et l'Afrique doivent soutenir le ministre Diamantino de l'OPEP pour que leur secteur pétrolier prospère

L'élection de l'Angola à la présidence tournante de la conférence des ministres de l'Opep a propulsé le Ministre Diamantino Pedro Azevedo, Ministre des ressources minérales, du pétrole et du gaz de l'Angola à l'avant-garde des efforts de stabilisation des marchés pétroliers mondiaux en 2021. La prise de la présidence de l'Opep par S.E. Diamantino n'aurait pas pu arriver à une période plus déterminante pour l'Organisation et l'économie mondiale en général. Cela arrive à un moment où le monde espère tourner la page loin d'une pandémie de COVID-19 qui a eu un effet dévastateur sur le marché mondial du pétrole et l'économie mondiale tout au long de 2020. Les prix moyens du pétrole brent pour 2020 se situent actuellement à environ 49 USD le baril, contre 64 USD en 2019 et 71 USD en 2018. La baisse de 31% en moyenne par rapport à l'année dernière du prix du pétrole par baril, représente un défi de taille pour tous les membres de l'Opep, en particulier ceux dont les revenus sont fortement dépendants du secteur pétrolier comme l'Angola. Malgré la COVID-19, les multiples confinements et la baisse de l'activité économique qui en résulte dans le monde, étant principalement responsables de la baisse significative des prix du pétrole, la guerre russo-saoudienne des prix du pétrole de mars 2020 a certainement également été une source majeure d'instabilité du marché.

La tâche à l'Opep de veiller à ce que les marchés mondiaux du pétrole se stabilisent en 2021 et conduisent à une reprise des prix mondiaux est donc maintenant tombée sur les épaules de Diamantino, qui s'est bâti ces dernières années la réputation d'être un gestionnaire efficace. « Nous sommes très convaincus que le ministre Diamantino utilisera la même ferveur, qu’il a utilisée pour réformer le secteur pétrolier angolais, en guidant l’Opep vers l’instauration de la stabilité indispensable du marché mondial du pétrole », a déclaré Sergio Pugliese, président de la Chambre africaine de l’énergie en Angola. « La stabilité des prix et des marchés est bonne pour les membres de l’Opep, mais aussi pour l’Angola », a poursuivi M. Pugliese.

Bien que le quota de production quotidienne de pétrole de l’Opep ait chuté à moins de 50% de la production mondiale ces dernières années, en particulier en raison de l’augmentation significative de la production de schiste aux États-Unis, l’Organisation continue d’exercer une influence majeure, avec son alliance Opep +. Celle-ci se compose des 13 membres de l’Opep et de 10 des principaux pays du monde non exportateurs de pétrole, qui se sont réunis dans le seul but d’assurer la stabilité du marché et des revenus maximaux pour les pays producteurs de pétrole.

À l'instar de nombreux autres pays producteurs de pétrole de l'Opep, la croissance économique de l'Angola pour 2020 sera négative. Les prévisions de la Banque mondiale sont actuellement de moins de 4%. Il est donc dans l'intérêt de l'Angola et de l'Afrique de donner au ministre Diamantino tout le soutien nécessaire pour s'assurer que les marchés pétroliers se stabilisent et conduisent à une augmentation régulière des prix en 2021. Cela conduira à une augmentation directe de les revenus du gouvernement et sa capacité à créer des emplois indispensables pour la jeunesse angolaise.

Cinquante ans après sa fondation, l'Opep continue de faire face à des défis qui entravent son fonctionnement efficace. La croissance de la production de pétrole non conventionnel grâce aux récentes avancées technologiques est l'un de ces défis. En 2009, après une baisse de près de 40 ans de la production de pétrole brut aux États-Unis, l'extraction de pétrole de schiste et de sable a contribué à augmenter la production. Les nouvelles technologies ont permis aux producteurs américains d’exploiter du pétrole auparavant piégé à un coût décroissant, ce qui a conduit les États-Unis à devenir le plus grand producteur de pétrole du monde ces dernières années. Une décennie plus tard, les niveaux de production américains sont presque le double. L'augmentation de la production de pétrole par des non-membres de l'Opep comme les Etats-Unis réduit donc la capacité de l'Angola et d'autres membres de l'Opep à faire pression pour une hausse des prix du pétrole. La pression de groupes occidentaux pour la décarbonisation et contre l'industrie pétrolière dans le monde sous prétexte de sauver la planète est une autre menace de ce type, qui exigera une réponse coordonnée des producteurs de pétrole. En l'absence de l'Opep et de la coordination entre ses membres, des pays comme l'Angola risquent de souffrir davantage du diktat du marché.

Il n'est pas nécessaire de regarder loin pour voir comment l'absence d'une organisation comme l'Opep a conduit les producteurs africains de café à être laissés à la merci des marchés mondiaux du café. L'Angola, autrefois un grand producteur et exportateur de café, avec une production totale de 230 000 tonnes, a vu son industrie caféicole presque disparaître. L'Angola produit actuellement un peu plus de 8 000 tonnes de café par an. Étant donné l'importance de l'agriculture en tant que créateur d'emplois, elle aurait aidé l'Angola, si l'industrie du café avait eu une organisation comme l'Opep pour protéger ses intérêts. Le secteur énergétique angolais et africain doit soutenir le ministre Diamantino tout au long de son mandat, pour assurer la stabilité du marché en 2021. C'est dans l'intérêt de l'Afrique et c'est bon pour la création d'emplois en Angola.

Alors que nous réfléchissons sur ces points, nous devrions peut-être rappeler à certaines voix dissidentes le vieux et sage proverbe africain: « Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble, » a déclaré le président de la Chambre africaine de l'énergie en Angola.

