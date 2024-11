INTERNATIONAL L'Arabie saoudite est prête à accueillir la prestigieuse Conférence mondiale sur l'investissement

Alwihda Info | Par AETOS WIRE - 26 Novembre 2024



Sous le patronage de Son Altesse Royale, le Prince héritier et Premier ministre Mohammed ben Salman ben AbdelAziz Al Saoud, l'Association Mondiale des Agences de Promotion des Investissements (WAIPA) et Invest Saudi organisent la 28e Conférence mondiale annuelle sur l'investissement (WIC), organisée du 25 au 27 novembre à Riyad.

Cet événement prestigieux rassemblera des leaders internationaux du secteur de l'investissement, ainsi que des membres de gouvernements et d’ organisations internationales pour explorer le thème « Exploiter la transformation numérique et la croissance durable : augmenter les opportunités d'investissement ».



Son Excellence Khalid Al-Falih, ministre de l’Investissement de l’Arabie saoudite a déclaré: « Sous la direction avisée du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdel Aziz Al Saoud et de Son Altesse Royale, le prince héritier et Premier ministre, Mohammed ben Salman ben Abdel Aziz Al Saoud, le Royaume, porté par son programme « Vision 2030 », est devenu une destination d’investissement de premier plan et connaît une croissance sans précédent en termes de montants et de diversité des investissements. »



« La Conférence mondiale sur l’investissement de cette année à Riyad servira de plateforme pour partager la vision stratégique de notre nation avec nos partenaires et sera une précieuse occasion de souligner notre statut de partenaire de confiance pour une croissance économique durable. Nous sommes impatients de recevoir des leaders de l’investissement du monde entier pour forger des partenariats qui profiteront tant au Royaume qu’à l’économie mondiale », a ajouté M. Al-Falih.



L'Arabie saoudite est devenue une destination de premier choix pour les investisseurs internationaux, avec la délivrance de 28 900 licences d'investissement étranger grâce aux réformes menées dans le cadre du plan Vision 2030. Ces réformes, notamment l'autorisation de la propriété étrangère à 100 % dans certains secteurs spécifiques et la rationalisation des procédures commerciales et de visa pour accélérer la délivrance d’approbations, ont considérablement renforcé la confiance des investisseurs. Ce climat favorable à l'investissement, particulièrement dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la logistique et l'IA, reflète la volonté du Royaume de créer un environnement commercial attractif et efficace, et contribue à construire une économie résiliente pour l'Arabie saoudite, à la pointe de l'innovation et du développement mondial.



De son côté, Ismail Ersahin, directeur exécutif et PDG de WAIPA, a déclaré : « La WAIPA est ravie d'organiser la 28e WIC à Riyad, une ville qui incarne de parfaitement l'avenir de l'investissement. La conférence offrira une plateforme fondamentale aux Agences de Promotion des Investissements ainsi qu’aux investisseurs pour discuter des opportunités émergentes dans un environnement international en rapide évolution. Nous remercions la vision et le leadership de l'Arabie saoudite qui garantiront le succès de cette édition de la WIC. »



Les temps forts de la WIC 2024 comprendront une série de volets tels que des dialogues de haut niveau avec des membres de gouvernements, des sessions approfondies sur la technologie, la durabilité et la coopération économique, ainsi que des masterclass pratiques à destination des professionnels de l'investissement.



Par ailleurs, un volet dédié à l'entrepreneuriat soulignera le rôle de transformateur des startups et des entrepreneurs, tandis que des sessions de jumelage exclusives sont prévues pour faciliter les partenariats stratégiques entre les investisseurs, les PME et leurs collaborateurs potentiels.



Les participants auront également l’occasion de célébrer les réalisations des Agences de Promotion des Investissements lors de la cérémonie de remise des prix Award Track, qui récompense l’innovation et l’excellence en matière de facilitation des investissements.



L’édition 2024 de la WIC promet d’être un forum essentiel qui reviendra sur les moteurs de l’investissement mondial : l’influence de la technologie et de l’intelligence artificielle (IA), la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la transition énergétique vers la durabilité et le rôle des entrepreneurs et des startups dans la refonte des modèles d’investissement, traditionnellement dirigés par les entreprises multinationales. Les dirigeants et les parties prenantes exploreront ainsi la manière dont ces facteurs sont en train de redéfinir les économies et de stimuler les modèles d’investissement tournés vers l’avenir dans le monde entier.





