L’Association des Éclaireuses et Éclaireurs du Tchad franchit un cap avec une nouvelle gouvernance

Après plusieurs années de stagnation institutionnelle, l'association a franchi un cap majeur avec la révision de ses textes et l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante, mettant fin à une longue période d’inertie depuis 2011.



L'un des moments forts de cet atelier a été l'élection de la nouvelle Commissaire Générale, Toudjal Alladoum Adeline, accompagnée de son adjoint Vangdar Dorsouma, ainsi que d’un conseil national composé de quatre membres : Mmes Tenba Grâce Pallaï, Saria Djiraïdimadji, Mlle Béodjeumeul Benedicte Tabang, et M. Mahamat Issa Faradjallah. Cette nouvelle équipe, élue démocratiquement, incarne un renouveau pour l'association.



Dans son discours, la nouvelle Commissaire Générale a affirmé : « Cette élection marque un nouveau départ. Je m’engage à améliorer les activités et la gouvernance de notre association avec dynamisme et intégrité. »



Le Scoutisme Mondial, à travers son Bureau et le Centre de Soutien Afrique, a apporté un soutien technique et logistique à cet atelier. Jude Assoti, Chargé du Développement Organisationnel du Bureau Régional, a salué cette initiative : « Cet atelier ouvre une nouvelle ère pour les Éclaireuses et Éclaireurs du Tchad. Grâce à la révision des textes et au renforcement des capacités, les EEDT sont désormais mieux équipés pour poursuivre leur mission éducative. »



L’atelier a également été animé par Viateur Rucyahana, Consultant en Bonne Gouvernance, et Fred Mora, Jeune Conseiller du Comité Africain du Scoutisme et juriste. Leur expertise a renforcé les compétences institutionnelles des cadres scouts présents. Viateur a souligné l'importance de « s’appuyer sur des institutions fortes capables de répondre aux exigences de bonne gouvernance. »



Le Président de la Fédération du Scoutisme Tchadien, Al-hassem Nayam, a exprimé sa gratitude envers les partenaires et a encouragé la nouvelle équipe : « Ces assises marquent une étape clé. J'espère que la nouvelle équipe saura relever les défis à venir. »



Divine Djimet, une jeune participante, a également partagé son enthousiasme : « Ce fut une expérience enrichissante. Avec cette nouvelle équipe et les réformes, nous avons désormais une vision claire pour faire évoluer les EEDT. »



Cet atelier représente une étape décisive pour la conformité de l’Association des Éclaireuses et Éclaireurs du Tchad avec les exigences institutionnelles, marquant la fin d'une longue période d’inactivité. L'association est maintenant prête à participer à l'Assemblée Générale de la Fédération du Scoutisme Tchadien, qui commence aujourd'hui.