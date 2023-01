L'École de journalisme bientôt au Tchad

Le but de cette école sera de former localement les futurs journalistes et professionnels de la communication. Les deux ministères seront impliqués dans la gestion de cette école, qui permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances sur les métiers du journalisme et de la communication.



Un comité bipartite sera mis en place pour rassembler les idées et affiner les textes concernant ce projet. Selon le Ministre de la Communication, les techniques et pratiques du journalisme ont évolué avec l'intégration des technologies de l'information et de la communication et du numérique, il est donc important pour le Tchad de former des journalistes capables de s'adapter à ces nouvelles réalités.



Cette école de journalisme sera une excellente opportunité pour les étudiants tchadiens de développer leurs compétences et de se préparer à des carrières passionnantes dans le domaine de la communication.