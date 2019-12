L'Egypte va renforcer sa coopération avec le Tchad "dans tous les domaines"

En marge de la première édition du Forum d'Assouan pour une paix et un développement durables en Afrique, le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a été reçu mercredi par son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.



Le président Abdel Fattah el-Sissi a déclaré que l'Egypte était prête à renforcer la coopération bilatérale avec le Tchad dans tous les domaines, afin de soutenir les efforts de développement économique et social, lors de sa rencontre avec son homologue tchadien, a indiqué la Présidence égyptienne.



Sissi a exprimé la volonté de l'Égypte de contribuer à relancer l'économie tchadienne par le biais des entreprises égyptiennes opérant dans les pays africains, a déclaré le porte-parole de la Présidence égyptienne.



Sissi s'est également dit prêt à recevoir davantage de cadres tchadiens pour participer aux programmes de renforcement des capacités supervisés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement.



Sissi a salué les relations étroites entre l'Égypte et le Tchad à la lumière de la position importante du Tchad dans la zone sahélienne qui est directement liée à la sécurité nationale égyptienne. Sissi a affirmé que la visite de Déby représente une occasion importante de favoriser les relations bilatérales.



Pour sa part, Déby a exprimé le souhait de son pays de développer des relations bilatérales avec l'Égypte à différents niveaux, notamment dans les échanges commerciaux, le soutien technique, la sécurité conjointe et la coordination militaire.



Déby a évoqué le rôle d'Al-Azhar, la plus haute autorité religieuse égyptienne, dans la promotion des liens culturels entre les deux pays en diffusant les enseignements tolérants de l'islam et en confrontant les idées extrémistes.



Le président tchadien a salué le rôle de l'Égypte dans la contribution au développement économique et à la croissance des pays africains en organisant et en accueillant de nombreux forums économiques spéciaux pour les pays africains. Il a ajouté que cela encouragerait les opportunités d'attirer des investissements étrangers sur le continent.



Au cours de la réunion, les deux dirigeants ont également discuté des derniers développements dans la région, ainsi que des efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste.



Ils sont tous deux convenus de poursuivre les consultations et la coordination conjointe sur les questions régionales, y compris les questions liées au Sahel.