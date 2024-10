L'Éland de Derby : Un joyau de la faune centrafricaine

Alimentation

En tant que brouteurs, les élands se nourrissent principalement de feuilles et de pousses d'arbres et de broussailles. Leur régime alimentaire est varié et comprend également des fruits, des herbes et des graminées, avec un spectre alimentaire qui peut compter plus de 30 espèces de plantes.



En conclusion, l'éland de Derby est un trésor naturel de la République Centrafricaine. Sa protection est essentielle pour préserver la biodiversité de la région et pour transmettre aux générations futures un patrimoine naturel exceptionnel.