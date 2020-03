L'IRENA invite les développeurs de projets d’énergie renouvelable à déposer leur proposition

Abou Dabi, Émirats arabes unis — L’initiative sans précédent, inaugurée par une coalition de partenaires intergouvernementaux à l'occasion du Sommet Action pour le Climat de l'ONU, en septembre 2019, est aujourd'hui pleinement opérationnelle. La contribution de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) à la Plateforme d'Investissement pour le Climat, mise en place pour répondre au besoin des pays de mobiliser des investissements sobres en carbone et résilients au climat, appelle désormais les développeurs de projets d'énergie renouvelable à déposer leur proposition de projets sur le portail créé à cet effet, subdivisé en 14 zones régionales. Cette annonce succède à l’ouverture des inscriptions pour les institutions financières, les banques multilatérales de développement et les agences de développement, qui a eu lieu pendant le lancement de cette initiative. Les partenaires financiers ont toujours la possibilité de rejoindre l’initiative. L'IRENA, avec ses partenaires SEforAll, le PNUD et en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, a lancé la Plateforme d'Investissement pour le Climat dans le but d'intensifier le flux de capitaux vers les pays en développement et d’accroitre le développement de projets d'énergie renouvelable. Depuis sa création, un certain nombre d'institutions financières, animées par un intérêt croissant de promouvoir la transformation énergétique dans les pays en développement, se sont inscrites en tant que partenaires de cette initiative.« Il est bien connu que pour encourager la transformation énergétique mondiale et atteindre les objectifs climatiques et de développement durable, l'un des défis majeurs à relever est le déblocage des financements nécessaires », a déclaré le directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera. « Pourtant, le capital recherché pour accélérer la transformation énergétique est disponible, et peut être de plus en plus canalisé dans des projets prometteurs qui sont appropriés et ont un impact important ».« A l’heure où l’Agence adopte une approche plus proactive, aider les pays en développement à accéder au financement nécessaire pour atteindre leurs objectifs en termes d’énergie renouvelable tout en contribuant à leur développement économique et social, est une priorité claire. », a poursuivi M. La Camera. « Déjà forte d'un certain nombre de partenaires enregistrés, la Plateforme invite les investisseurs, les gouvernements et les développeurs de projets à se joindre à elle, et les encourage à agir en présentant des plans énergétiques et des opportunités d’investissements sobres en carbone. »Pour soutenir plus loin la mise en œuvre de la Plateforme d'Investissement pour le Climat, l'IRENA organisera un certain nombre de forums d'investissement régionaux destinés à mettre en relation les promoteurs et gouvernements ayant déposé leurs projets avec les partenaires financiers de l'initiative, en vue d'identifier des domaines de coopération et de renforcer la capacité des décideurs à développer des cadres institutionnels propices aux investissements en énergies renouvelables. Les projets éligibles à l'obtention d'un appui sont les projets d'énergie renouvelable, les réseaux électriques basés sur les énergies renouvelables et les projets d’efficacité énergétique.Les forums d'investissement se déploieront autour de 14 zones régionales permettant d'ajuster les activités aux besoins spécifiques des pays. Les zones seront créées autour de cinq sous-régions en Afrique, quatre en Asie, deux en Amérique Latine avec des zones spécifiques pour les Caraïbes, les îles pacifiques et l’Europe du Sud-Est.Les développeurs de projets sont invités à déposer leurs projets sur la page web dédiée, sous la zone régionale appropriée, qui peut être trouvée ici. Les partenaires financiers peuvent « devenir partenaire » de la Plateforme d’Investissement pour le Climat ici.