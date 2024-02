L'IRI conclut un atelier stratégique pour une gouvernance démocratique au Tchad

Organisé du 14 au 15 février 2024 autour du thème « Tirer les leçons des républiques passées pour une gouvernance inclusive et démocratique à l'aube de la nouvelle ère constitutionnelle », cet événement a offert une plateforme de débat sur les enjeux actuels de la gouvernance et la formulation de recommandations adressées au gouvernement.



Les participants à l'atelier, issus de la société civile, des médias et du milieu universitaire, ont émis plusieurs recommandations visant à améliorer la situation politique et sociale au Tchad : le renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale, la décentralisation et la gouvernance locale, l'implication accrue des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des groupes marginalisés dans la gouvernance, la transparence électorale, et enfin, le renforcement du rôle de la société civile, des médias et des partis politiques dans la consolidation de la démocratie et la promotion d'une gouvernance inclusive.



Le Gestionnaire de Programme Résident - Mali & Tchad de l'IRI, M. Leandre Banon, a souligné que cette rencontre ne marque pas la fin, mais le début d'une collaboration étroite avec les différents acteurs pour trouver des solutions communes aux défis rencontrés.