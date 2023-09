L’Institut Confucius de l’Université de N’Djamena célèbre la fête nationale chinoise

Dans son discours, le représentant de l'ONAMA, Youssouf Mahamat Moumine, a souligné que, contrairement à l'unilatéralisme, au protectionnisme et à l'intimidation, la Chine poursuit une politique étrangère visant à préserver la paix mondiale et à promouvoir le développement commun. Elle s'engage également dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Il a salué les efforts de la République du Tchad et de la République de Chine pour promouvoir le développement harmonieux du Tchad.



Le doyen de l'Institut Confucius, section langue chinoise, Yang Xian Ming, a rappelé que le Tchad et la Chine, en tant que pays en développement, peuvent apprendre mutuellement dans divers domaines. Les échanges entre les deux pays remontent au 15e siècle lorsque Zheng He a mené des expéditions jusqu'au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est il y a 600 ans. Il a souligné l'importance de renforcer les échanges, d'améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser le développement commun.



La Chine, avec une histoire écrite de 5 millénaires, possède un vaste système culturel et de pensée. L'Institut Confucius a pour mission d'aider les Tchadiens à apprendre le chinois tout en favorisant les échanges culturels sino-tchadiens.



Le doyen de l'Institut Confucius, section Tchad, Mahamat Oumar Alfal, a encouragé les étudiants à apprendre la langue chinoise en vue du développement de leur pays et de l'entrepreneuriat, car la Chine est en train de devenir une puissance dans divers domaines. Il les a incités à saisir cette opportunité pour contribuer au développement de leur pays.