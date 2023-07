L'OCI appelle à une action mondiale contre la profanation du Coran (résolution)

L'Organisation de Coopération Islamique (OCI) a adopté une résolution lors de sa dix-huitième session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour condamner fermement les actes de profanation répétée d'exemplaires du Noble Coran au Royaume de Suède et au Royaume du Danemark.



La résolution exhorte les gouvernements suédois et danois à prendre des mesures appropriées pour empêcher de tels actes et criminaliser les actes haineux sous le prétexte de la liberté d'expression. L'OCI appelle également à la mise en œuvre d'un "Plan d'action de lutte contre l'islamophobie" et demande aux États membres de prendre des mesures dans leurs relations avec les pays où ces actes ont lieu.



Le Secrétaire général de l'OCI est chargé de suivre la mise en œuvre de la résolution et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'islamophobie. La résolution appelle également à une contribution active des pays islamiques dans la réglementation internationale des technologies de l'information et de la communication pour prévenir la promotion de la haine en ligne et hors ligne. La résolution sera également transmise aux Nations Unies pour en faire un document officiel.