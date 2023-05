L'OIM accompagne le Tchad dans la promotion de migrations sûres et régulières

L'objectif de cet atelier est de former les participants sur les thématiques liées à la protection des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la traite des personnes, la collecte de données, l'intégration, la dimension de genre et la coopération internationale. Cela permettra aux participants de mieux comprendre la réalité des travailleurs migrants et le cadre juridique dans lequel ils évoluent.



L'atelier est le fruit du travail du comité technique interministériel chargé de l'élaboration d'un projet de loi portant protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles au Tchad, créé en décembre 2021. Le comité avait pour mission de domestiquer la convention internationale sur la protection des travailleurs migrants et les membres de leurs familles, que le Tchad a signée en septembre 2012 et ratifiée en février 2022.



La cheffe de mission de l'OIM, Anne Katrin Schaefer, a souligné l'importance de la protection des travailleurs migrants et de leurs familles, notamment avec la mobilité croissante de la main-d'œuvre dans le monde. L'OIM est prête à accompagner le gouvernement du Tchad à promouvoir des migrations sûres, ordonnées, régulières et dans la dignité sous toutes ses formes.



Le secrétaire général du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance Mahamat Adoum Idriss a lancé l'atelier en déclarant que cette formation est une étape importante dans le développement d'un cadre de protection des travailleurs migrants au Tchad. Alors que le nombre de travailleurs migrants ne cesse d'augmenter, il est crucial de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et le soutien que nous pouvons leur apporter, a-t-il ajouté.



Selon l'OIM, 68% des migrants observés au Tchad, à travers les points de surveillance des flux actifs, déclarent voyager à travers le pays pour des raisons économiques.