L'OMS et le Tchad renforcent leur partenariat pour la santé

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur du Tchad. Ce jour, en présence des cadres du ministère de la Santé tchadien et de l'OMS, une stratégie de coopération pour la période 2024-2027 a été signée ce 22 aout 2024. Ce partenariat renouvelé vise à renforcer le système de santé tchadien et à améliorer la santé de la population.



La signature de cette stratégie de coopération marque un tournant important dans les relations entre l'OMS et le Tchad. Elle témoigne de la volonté commune de renforcer le système de santé tchadien et d'améliorer la santé de la population. Grâce à ce partenariat renouvelé, le Tchad pourra relever les défis sanitaires auxquels il est confronté et offrir à ses citoyens un accès équitable aux soins de santé.



Cette nouvelle stratégie de coopération devrait permettre d'améliorer significativement la santé de la population tchadienne en réduisant la mortalité maternelle et infantile, améliorant l'accès aux soins de santé essentiels, renforçant la résilience du système de santé face aux crises sanitaires et promouvant une couverture sanitaire universelle équitable et durable.