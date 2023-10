L'OMS renforce l'action humanitaire au Tchad en offrant des médicaments à une ONG locale

Selon la directrice fondatrice de la Tchad Health Foundation, Fatia Mahamat Aguid : "notre organisation intervient dans le secteur de la santé pour soutenir les populations vulnérables et marginalisées, en appui à la politique nationale de santé du ministère de la Santé et de la Prévention du gouvernement tchadien."



"Nous exprimons notre reconnaissance envers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour son engagement dans le domaine médical. Ce don nous permettra d'aider la population à satisfaire ses besoins en matière de santé", a-t-elle ajouté.



De son côté, le représentant de l'OMS au Tchad, le Dr Jean Bosco Ndihokubuwayo, a déclaré : "dans les prochains jours, nous vous fournirons une tente de 24 mètres carrés et une tente de 48 mètres carrés qui vous seront utiles pour les services techniques mobiles, ainsi que des kits médicaux pour la prise en charge de la malnutrition, en particulier de la malnutrition aiguë sévère. Avec ces kits, vous pourrez traiter 400 enfants souffrant de malnutrition et 600 cas de paludisme, compte tenu de la situation de transmission élevée du paludisme et du taux de malnutrition au Tchad."