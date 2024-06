L'ONG Veuves et Orphelins de Batha et l'Ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad s'engagent à autonomiser les femmes vulnérables à travers la formation aux petits métiers

Cette initiative louable, qui a débuté le 10 juin 2024 à la Bibliothèque Nationale de N'Djamena, a rassemblé plus de 100 participantes déterminées à acquérir des compétences pratiques et recherchées sur le marché du travail.



L'objectif principal de ce programme est de doter ces femmes des outils nécessaires pour générer des revenus et subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.



Le programme propose une formation complète dans une variété de petits métiers porteurs, tels que la savonnerie, la pâtisserie, l'informatique et la couture.



A l'issue de la formation, les participantes recevront les outils et le soutien nécessaires pour démarrer leurs propres activités génératrices de revenus. Cette initiative contribuera ainsi à leur autonomisation économique et à leur inclusion sociale.



Mme Khadidja Youssouf Allazam, Présidente de l'ONG OVOB, a exprimé sa profonde gratitude à l'Ambassade d'Arabie Saoudite pour son soutien crucial à ce programme. Elle a également exhorté les participantes à tirer le meilleur parti de cette formation pour leur avenir.



S.E. M. Amir Ben Ali, Ambassadeur d'Arabie Saoudite au Tchad, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les initiatives de développement socio-économique au Tchad, en particulier celles qui visent à autonomiser les femmes.



Ce programme de formation aux petits métiers, fruit d'un partenariat solide entre l'ONG OVOB et l'Ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad, constitue une étape importante vers l'autonomisation des femmes vulnérables au Tchad. En leur offrant des compétences et des opportunités, cette initiative contribue positivement à la transformation socio-économique du pays.