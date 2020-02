25 février 2020 - L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Xia Huang, et le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine pour la Région des Grands Lacs et le Burundi, Basile Ikouébé, ont pris note du communiqué du Sommet Quadripartite qui a eu lieu le 21 février 2020 à Gatuna/Katuna à la frontière entre le Rwanda et l’Ouganda.

