L'Ordre national des médecins du Tchad (ONMT) définit ses priorités pour 2024

Dans ses vœux de nouvel an, l'ONMT a adressé ses meilleurs vœux aux médecins, en particulier à ceux des provinces de l'Est qui font face à l'afflux de réfugiés. Le président a souligné que ces médecins méritent des encouragements et une attention particulière pour leur lourde charge de travail. « Le devoir primaire du médecin est de donner le sourire à sa population », a affirmé le président.



Le président a ensuite évoqué la situation difficile des médecins de l'Est et a regretté le nombre croissant de chômeurs parmi les médecins. Il a souligné le paradoxe de voir des médecins au chômage alors que de nombreux centres de santé sont tenus par des paramédicaux moins qualifiés.



Mbainguinan Dionadji a rappelé que la fonction publique reste le principal employeur de médecins et a dénoncé le non-respect des lois relatives à l'emploi au Tchad par certaines ONG et entreprises de soins médicaux. Il a exhorté le gouvernement à privilégier l'emploi de médecins nationaux par rapport aux étrangers, conformément aux textes de la République.



Le président a également souligné le rôle de l'ONMT en tant qu'organisme professionnel, administratif et juridictionnel, chargé de défendre et de réguler la profession médicale, de veiller au respect des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine, et d'assurer la moralité, la dignité et l'abnégation de la profession.



Concernant les perspectives pour 2024, l'ONMT a rappelé la nécessité d'actualiser et d'appliquer les notes de service de 2021 pour interdire la vente anarchique et illégale de médicaments et pour condamner le charlatanisme. L'organisation souhaite que ces notes de service soient transformées en lois.



Enfin, en ce qui concerne les médicaments vendus dans la rue, l'ONMT a exhorté les autorités à s'attaquer à la racine du problème en rendant la police sanitaire opérationnelle et en lui fournissant les moyens nécessaires.