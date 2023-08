L’UNA-Chad lance un débat sur les compétences vertes pour les jeunes

Lors de son discours d'ouverture, Tidjani Oumar Adji, président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les intervenants, le public présent à la conférence-débat et tous ceux ayant contribué au succès de cet événement. Il a rappelé que dans sa résolution 120 du 17 décembre 1999, l'Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé les recommandations concernant la jeunesse.



Tidjani Oumar Adji a également souligné que l'amour de la défense personnelle ne suffit pas pour atteindre de telles performances. Il a plaidé pour une prise de conscience, notamment en ce qui concerne l'implication des jeunes et la diffusion des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030. Il a rappelé que cette journée est une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement, visant à sensibiliser sur les défis et problèmes à affronter.



Par la suite, les jeunes de l'UNA-Chad ont présenté une motion au gouvernement tchadien, exigeant des mesures contre le changement climatique. Ils ont rappelé que la Journée Internationale de la Jeunesse, adoptée en 1999 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, est commémorée chaque année pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes auxquels font face les jeunes et pour célébrer leur potentiel en tant que partenaires de la société.



Mahamat Saleh Moussa, ingénieur environnementaliste et conférencier principal de la conférence-débat, a souligné dans son introduction que les effets entropiques, au-delà des effets naturels, sont les plus probables en ce qui concerne le changement climatique. Il a ensuite développé les questions liées au changement climatique, suivi par deux autres conférenciers qui ont abordé les thèmes de l'investissement et du recyclage.



De nombreux participants à la conférence-débat ont posé des questions et obtenu des réponses.