L'UNA-Tchad appelle la jeunesse à une prise de conscience pour construire l'avenir

​Les membres de l'association se sont réunis autour d'un cocktail suivi d'une projection d'interventions des différents mouvements des jeunes.



Plusieurs problématiques ont fait l’objet du débat à savoir : le manque de solidarité interne au Tchad entre les communautés, la division de la jeunesse par les hommes politiques, le manque de bon vivre ou encore les conflits communautaires et éleveurs-agriculteurs.



Les membres de l'association ont échangé sur des solutions qui seront présentées au dialogue national inclusif en vue de résolutions fortes.



Le président de l'association, Mahamat Salim Moustapha, appelle la jeunesse à la maturité et à la prise de conscience pendant cette transition afin de réfléchir aux maux qui minent le milieu de la jeunesse et le développement du pays.