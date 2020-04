L’Union africaine félicite le Président élu de la République de Guinée Bissau

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, prend acte du dénouement de la crise post-électorale tel qu’annoncé par le Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 23 avril 2020.

A cet effet, et faisant suite à la confirmation des résultats définitifs de ladite élection, le Président de la Commission félicite Monsieur Umaru Sissoco Embalo pour son élection à la magistrature suprême de son pays et saisit cette occasion pour lui souhaiter pleins succès dans ses nouvelles fonctions.

Le Président de la Commission invite les acteurs et l’ensemble de la classe politique à se joindre à cette décision et à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale, de la paix et de la stabilité dans le pays ainsi que pour faire face à la pandémie du Covid-19 qui menace notre continent. Le Président de la Commission réaffirme la solidarité et le soutien de l’Union africaine au peuple frère de la République de Guinée Bissau.