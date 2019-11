Tout en rappelant que les enfants - comme groupe vulnérable de nos sociétés et socle de notre avenir - méritent une attention particulière, l’Union européenne (UE) s’associe à la commémoration du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies (NU) pour les Droits de l’Enfant (CDE)

Nous commémorons aujourd'hui le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et qui est, à l'heure actuelle, la Convention des NU qui a suscité le plus d'adhésions.

Cette Convention répond au besoin de protéger l'enfance et d'assurer ses droits. Elle est guidée par des principes tels que la défense des intérêts des plus jeunes, le respect de leurs opinions, la lutte contre les abus et les violences et la non-discrimination, ainsi que les droits à l'identité, à la nutrition, à la santé, à l'éducation, au soutien et à l'épanouissement. Les enfants ont le droit de grandir protégés, en bonne santé et dans un environnement sûr. Ils ont droit à un présent et un avenir dignes.

Il reste encore beaucoup à faire partout dans le monde - au sein de l'UE, en Afrique et dans d'autres continents, au Burkina Faso - pour que la mise en œuvre de ces principes soit pleinement assurée. La santé des mères pendant la grossesse et au moment de l'accouchement ne trouve pas toujours l'attention nécessaire ; des milliers d'enfants ne sont pas enregistrés à la naissance ; la malnutrition affecte négativement leur croissance et leur développement intellectuel. Il y a bien des enfants qui sont victimes des aléas politiques et des crises humanitaires, qui subissent la pauvreté d'une manière particulièrement rude et qui sont parfois contraints à prendre les armes ou à migrer, seuls ou accompagnés, en prenant tous les risques. Il y a bien des enfants qui sont victimes d'abandon, de violences, d'abus sexuels, du trafic d’êtres humains, de l'exploitation et du travail forcé … sans aucune possibilité de réagir.

La Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso travaille avec les autorités et la société civile du pays, et coopère avec d'autres partenaires internationaux, pour répondre aux défis actuels et se rapprocher des objectifs de la Convention. Nous voulons, ensemble, mettre un terme à l'abandon, aux châtiments corporels, à la pratique de l’excision, à l'exploitation économique et sexuelle, au mariage et grossesses précoces, aux trafics d'êtres humains, aux cas de discrimination entre filles et garçons… Nous travaillons afin d'assurer que les enfants soient enregistrés à la naissance, première étape vers leurs droits en tant que citoyens ; que la malnutrition n'empêche pas une croissance satisfaisante ; que les soins de santé leur soient assurés ; que l'orpaillage et le travail dans les champs de coton ne soient, pour certains d'entre eux, leur seul présent et futur ; que l'éducation soit accessible à tous, sans discrimination, et un élément fondamental de la vie de tout enfant.