L'ambassade de Libye au Tchad réagit à l'enlèvement de Nassour Mahamat

L'ambassade de Libye au Tchad a réagi ce 5 janvier à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de tortures d'un jeune tchadien dénommé Nassour Mahamat Ishak par des milices libyennes.



Les ravisseurs de Nassour Mahamat Ishak réclament une rançon de 35 millions FCFA pour sa libération. L'ambassade libyenne indique que les individus ne sont pas encore identifiés.



L'ambassade dit avoir suivi avec regret cet acte contraire à la Loi. Elle affirme que l'affaire sera confiée aux autorités compétentes pour que les auteurs soient retrouvés et répondent de leurs actes.



Le Tchad condamne



Le ministère tchadien des Affaires étrangères a dénoncé mardi des images horribles qui ne peuvent laisser personne insensible. Il a interpellé la communauté internationale par rapport au traitement inhumain et dégradant que subissent les migrants africains sur le territoire libyen.



Le gouvernement tchadien condamne cet acte barbare et demande aux autorités libyennes compétentes d'identifier et de traduire devant la justice les auteurs de cet acte ignoble d'un autre âge. Il assure qu'il "mettra tout en oeuvre pour obtenir la libération de l'otage tchadien" et appelle au "soutien et à la mobilisation de toutes les organisations régionales et internationales de défense des droits humains pour le sauver".