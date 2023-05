L'ambassadeur de France décore trois acteurs clés de l'enseignement au Tchad

À l'occasion de la célébration de la journée alumni, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a décoré ce mardi 16 mai 2023, 3 personnalités pour leurs efforts dans le développement du système éducatif et de l'enseignement supérieur au Tchad.



Il s'agit de : Mahamat Seïd Farah, directeur général du ministère de l'Éducation et de la Promotion civique, qui a reçu la médaille de l'Ordre des Palmes académiques, Mme Agnès Lisnic, proviseure du lycée Français Montaigne, qui est décorée à l'Ordre des Palmes Académiques - Grade d’officier, et enfin, Zakinet Dangbet, directeur général de la recherche, de l'innovation et de la coopération Internationale au ministère en charge de l'enseignement supérieur, qui est décoré à l'Ordre national du mérite.