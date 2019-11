"L'armée tchadienne ne faillira jamais pour anéantir toute menace", ministre de la défense

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah a adressé mardi ses condoléances "les plus attristées après la disparition tragique de 13 soldats français, en mission commandée à Liptako (Assongo-Ménaka) dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali."



"Plus qu'un simple accident, c'est une tragédie qui s'abat sur l'ensemble de la communauté internationale pour qui la défense de la paix et de la sécurité n'a pas de prix. Loin d'abattre nos forces amies en attente active, cet acte imprévisible vient au contraire raviver la flamme combattante toujours allumée en chaque soldat de la paix", a indiqué le ministre Mahamat Abali Salah.



Il a appelé à la galvanisation "afin d'aller toujours de l'avant".



Selon lui, "comme par les temps passés, l'armée tchadienne ne faillira jamais lorsqu'il s'agit de cheminer aux côtés des Forces françaises et des autres armées soeurs pour anéantir toute menace susceptible de mettre en péril la paix et l'amour entre les peuples."



Dans un message adressé au président français Emmanuel Macron, le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a également fait part mardi de sa profonde tristesse après la "tragique nouvelle du crash de deux hélicoptères de la force barkhane dans la région du Liptako au Nord du Mali, le Lundi 25 Novembre 2019, ayant causé la mort de 13 soldats français".