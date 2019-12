L'armée tchadienne va passer à l'offensive contre Boko Haram

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a indiqué jeudi à Bagasola, lors d'un déplacement auprès des forces armées stationnées dans la province du Lac, que "l'heure est arrivée de traquer Boko Haram jusqu'à ses derniers retranchements".



Le ministre Mahamat Abali Salah s'est rendu dans la province du Lac à la tête d'une importante délégation composée notamment du chef d'état-major des armées 1er adjoint, du directeur général de la gendarmerie nationale, du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, du chef d'état-major de l'armée de terre, et du chef d'état-major de l'armée de l'air.



Il a convoqué une réunion avec une vingtaine de responsables militaires et administratifs, notamment en présence du gouverneur de la province du Lac, Adam Nouky Charfadine, et du commandant de la Force multinationale mixte de la CBLT, le général de division Ibrahim Yusuf.



"Toutes les dispositions ont été prises" afin que l'armée tchadienne puisse mener des actions offensives plutôt que défensives dans la zone, a-t-il affirmé, précisant que "désormais, nous ne devons pas attendre que ces associés de sang nous attaquent".



"Nous sommes arrivés dans la province du Lac pour réfléchir à passer à la vitesse supérieure. Nous sommes restés très longtemps sur la défensive", a estimé le général Mahamat Abali Salah à la fin de la rencontre qui a duré deux heures de temps avec les responsables militaires et administratifs.



Dans la nuit de mardi dernier, vers 22 heures, trois militaires tchadiens ont été blessés dans des tirs de mortiers de présumés combattants de Boko Haram, dans une zone frontalière proche de Kaïga et Ngouboua, à 45 km de Baga Sola, a indiqué à Alwihda Info une source sécuritaire.



Quelques jours plus tôt, des présumés combattants de Boko Haram ont tenté une attaque dans l'île de Kinasserom, sans faire de victimes.