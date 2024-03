L'art de la mode tchadienne: Découvrez le style exceptionnel de SistersDesign

Fondée par Macka Cherif Mahamat, SistersDesigns est une marque tchadienne qui se distingue non seulement dans le domaine de la mode, mais également dans l'autonomisation des femmes et le développement social au Tchad. En tant qu'ingénieure en génie biomédical, Macka Cherif Mahamat combine sa passion pour l'entrepreneuriat avec son engagement en faveur de l'égalité des genres.



SistersDesigns ne se contente pas de créer des voiles uniques et élégants. La marque incarne les valeurs d'égalité et d'autonomisation des femmes à travers ses créations. Chaque voile confectionné par la maison est un mélange parfait de style et de qualité. Mais ce qui rend SistersDesigns vraiment spécial, c'est son désir de promouvoir la diversité culturelle et l'expression individuelle.



En effet, chaque design proposé par SistersDesigns reflète les identités et les personnalités uniques des femmes qui les portent. Que ce soit à travers le choix des couleurs ou la façon dont le voile est conçu, chaque pièce raconte une histoire différente.



Mais SistersDesigns ne s'arrête pas là. La marque a élargi sa gamme de produits pour inclure non seulement des voiles, mais également des articles essentiels tels que des serviettes hygiéniques réutilisables, des équipements de protection individuelle (EPI) et même des vêtements pour enfants et pour hommes. Cette diversification témoigne du souhait de la marque d'être présente dans tous les aspects du quotidien familial.



De plus, SistersDesigns s'engage à fournir des produits locaux de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques de la communauté tchadienne. En encourageant la consommation locale, elle contribue au développement économique du pays tout en offrant aux consommateurs une alternative durable aux produits importés.