L'artiste Yasmine Abdallah en concert le 30 au Palais du 15

A l'occasion du lancement de son deuxième album l'artiste Yasmine Abdallah anime un concert au Palais du 15 le 30 décembre à 18h30 et le 1er janvier à 15 heures. Elle sera soutenue par la présence de plusieurs grandes figures d'artistes tchadiens qui vont honorer le podium du Palais du 15 janvier. Avec son deuxième album intitulé GOUMOU NALABO, l'artiste Yasmine Abdallah s'est imposée sur la scène nationale comme meilleure chanteuse. Interrogée par Alwihda info sur ses perspectives en 2018, l'artiste Yasmine prévoit une tournée en France, Aux Etats Unis et en Egypte. Son directeur de communication a affirmé avoir reçu une invitation pour se rendre en Égypte et en France.