L’assemblée Générale d’APICORP ratifie une augmentation historique du capital exigible, portant celui-ci à 8,5 milliards de dollars preuve du soutien indéfectible des actionnaires et de leur engagement à long terme

Le capital exigible passe de 1 à 8,5 milliards de dollars ; Parallèlement, le capital autorisé est passé à 20 milliards de dollars et le capital souscrit à 10 milliards de dollars ; 500 millions de dollars des réserves générales et des bénéfices non distribués de l’entreprise seront également réaffectés au capital émis et entièrement libéré ; Cette annonce fait suite à la publication des résultats financiers d’APICORP (www.APICORP.org) pour l’exercice 2019, faisant état d’une hausse de 17 % du résultat net récurrent qui atteint 112 millions de dollars.

L’établissement financier de développement multilatéral Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) a annoncé aujourd’hui la ratification, par son assemblée générale annuelle (AG), d’une augmentation historique de capital exigible portant celui-ci à 8,5 milliards de dollars, ainsi qu’une hausse significative de son capital autorisé et souscrit. Cette augmentation, la plus importante de toute l’histoire de l’organisation, est fondée sur une recommandation du conseil d’administration d’APICORP.

L’augmentation de capital renforce l’engagement à long terme vis-à-vis des plans de croissance durable d’APICORP au profit de ses États membres. En outre, l’augmentation de capital exigible consolide davantage la résilience et la viabilité financières d’APICORP ainsi que sa position financière globale.

Le capital autorisé de l’organisation a également été porté à 20 milliards de dollars, tandis que son capital souscrit était porté à 10 milliards de dollars. En outre, il a été décidé de réaffecter au capital émis et entièrement libéré 500 millions de dollars des réserves générales et des bénéfices non distribués de l’entreprise.

Réagissant à l’augmentation de capital, le M. Ahmed Ali Attiga, président-directeur général d’APICORP, a déclaré : « Au moment où nous abordons une nouvelle étape de l’histoire de la croissance d’APICORP en nous appuyant sur sa réputation de longue date de partenaire financier de confiance du secteur énergétique arabe, cette augmentation de capital va permettre à notre organisation de remplir son mandat, c’est-à-dire la mise en œuvre de projets de développement à impact durable et le soutien d’activités d’investissement. Je suis reconnaissant de la solide confiance que ses actionnaires accordent à APICORP et de leur volonté de soutenir l’organisation tout le long de sa trajectoire de croissance dans les secteurs régionaux du pétrole et de l’énergie. »

M. Sherif Elsayed Ayoub, directeur financier d’APICORP, a affirmé : « Cette augmentation de capital constitue l’un des éléments fondamentaux des plans de croissance d’APICORP ; elle est conforme à l’appétit pour le risque et à la stratégie quinquennale de l’organisation tels qu’approuvés par le conseil d’administration. Parmi ces plans figure notamment l’optimisation de notre capacité de prêt et d’investissement afin de mieux répondre aux besoins sans cesse croissants de nos partenaires des secteurs public et privé de l’énergie. Cette remarquable preuve de soutien de la part de nos États membres consolidera également le profil d’APICORP, à savoir celui d’une BMD financièrement solide, bien capitalisée, systématiquement rentable et disposant d’importantes réserves de liquidités. »

APICORP a récemment communiqué ses résultats financiers pour l’exercice 2019, lesquels font état de chiffres impressionnants, dont une augmentation de 17 % en glissement annuel du résultat net récurrent, qui a atteint 112 millions de dollars contre 96 millions fin 2018. La forte rentabilité d’APICORP en 2019 a été stimulée par les services bancaires aux entreprises, et la trésorerie et les marchés de capitaux, dont les revenus bruts ont augmenté de 32 et de 24 % en glissement annuel pour atteindre 201 et 80 millions de dollars, respectivement.

Pour de plus amples informations :

Hassan Al-Jundi

APICORP

Mobile : +966 55 8012942

Courriel : haljundi@apicorp.org

Zeeshan Masud

Weber Shandwick

Mobile : +971 55 918 6751

Courriel : zmasud@webershandwick.com

Daniel Chinoy

Weber Shandwick

Mobile : +971 50 255 3402

Courriel : dchinoy@webershandwick.com

Suivez-nous également sur :

Twitter: https://bit.ly/2V7xT5O

Instagram: https://bit.ly/2V58x8H

LinkedIn: https://bit.ly/2ygpjsh

À propos d’APICORP :

L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org) est un établissement financier de développement multilatéral fondé en 1975 en vertu d’un traité international signé entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d’encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP procède à des prises de participations et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 avec une perspective stable » par Moody’s et son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.APICORP.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/arab-petrole...