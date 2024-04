L'atelier de bilan du projet AFOPE à Mongo : Succès d'un projet féministe pour l'autonomisation des femmes au Guéra

Financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Oxfam, ce projet a permis à AFOPE, à travers un plan d'action précis, de mener à bien plusieurs activités visant à renforcer les capacités des femmes en matière de plaidoyer et d'accès à la terre et améliorer la communication entre les filles mères, leurs parents et les organisations de la société civile (OSC) et le gouvernement. Il vise aussi à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles rurales grâce à un accès équitable et sécurisé à la terre et à leur autonomisation.



Durant les neuf mois de sa mise en œuvre, le projet a permis d'atteindre des résultats concrets, notamment la formation de 100 femmes sur les techniques de plaidoyer et d'accès à la terre, la sensibilisation de 200 personnes sur les droits fonciers des femmes, la réalisation de 50 activités de plaidoyer auprès des autorités locales et coutumières, l'accompagnement de 20 femmes dans l'acquisition de parcelles de terre et la création de 10 groupements économiques de femmes.

Les bénéficiaires du projet ont exprimé leur satisfaction quant à son impact positif sur leur vie. Elles ont notamment souligné que le projet leur a permis d’accéder à la terre et de développer des activités agricoles, de générer des revenus et améliorer leurs conditions de vie, de renforcer leur autonomisation et leur prise de décision.



Le projet AFOPE s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement tchadien en matière de promotion de la femme et de lutte contre la pauvreté. Le Coordonnateur de l'AJEG, représentant le gouverneur Bichara Abdoulaye, a salué la contribution du projet à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles au Guéra.



Le succès du projet AFOPE démontre la pertinence de son approche féministe et holistique. Il constitue un modèle à dupliquer dans d'autres régions du Tchad et d'autres pays d'Afrique afin de contribuer à l'autonomisation des femmes et à la lutte contre la pauvreté.



En conclusion, l'atelier de bilan du projet AFOPE à Mongo a été l'occasion de célébrer les succès de ce projet et de réaffirmer l'importance de la lutte contre les discriminations faites aux femmes et de leur autonomisation.