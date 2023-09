POINT DE VUE L'eau rejetée par la centrale nucléaire de Fukushima est sûre et la quantité de tritium dans l'eau est inférieure à celle des autres pays

Alwihda Info | Par IKEDA Kiyohiko - 22 Septembre 2023



Le 24 août 2023, la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi (CNFD) a commencé à rejeter des eaux traitées par ALPS (Advanced Liquid Processing System) dont la concentration en matières radioactives autres que le tritium est inférieure à 1/100 des normes réglementaires. De plus, leur concentration en tritium après dilution est de 1/40 des normes réglementaires et de 1/7 du seuil défini par l'OMS pour l'eau potable. Lors des réunions du sommet de l'ANASE à Jakarta les 6 et 7 septembre et du sommet du G20 à New Delhi les 9 et 10 septembre, le Premier ministre KISHIDA a expliqué les efforts du Japon relatifs au rejet des eaux traitées par ALPS, ce qui a permis d’élargir et d’approfondir la compréhension de notre approche.





En outre, depuis février 2022, des missions du Groupe de travail de l'AIEA, composé de membres de l'AIEA et d'experts internationaux de 11 pays, se sont rendues au Japon et ont mené une série d’ « examen de sûreté » et d’ « examen réglementaire » sur les eaux traitées par ALPS. Le 4 juillet 2023, l'AIEA a publié son Rapport complet, qui résume les résultats des missions d'examen menées d'un point de vue objectif et professionnel fondé sur des preuves scientifiques. Le rapport a conclu que (i) l'approche du rejet des eaux traitées par ALPS est conforme aux normes de sûreté internationales pertinentes ; et que (ii) l’impact radiologique sur les personnes et l'environnement serait négligeable. Ce rapport indique également que l’AIEA poursuivra des examens et contrôles supplémentaires après le commencement du rejet.



Afin de garantir la sûreté de l'eau, le Japon a entamé une surveillance à plusieurs niveaux avec la participation de l'AIEA. Si un problème est détecté au cours du processus de surveillance, tel que la détection d’une concentration des éléments radioactifs supérieure à la norme, le Japon prendra les mesures appropriées prévues, y compris la suspension immédiate du rejet. Depuis le début du rejet, le 24 août 2023, les résultats de la surveillance effectuée par le gouvernement du Japon et par Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ont été rendus publics en temps opportun sur le site web, tant au niveau national qu’international (



Le gouvernement du Japon saisit cette occasion pour exprimer sa sincère reconnaissance à la communauté internationale pour la solidarité et la coopération dont le Japon a bénéficié dans ses efforts pour se remettre des ravages causés par le grand séisme de l'Est du Japon en 2011. Le Japon continuera à fournir les informations nécessaires à la communauté internationale de manière transparente sur la base des conclusions du Rapport complet de l'AIEA concernant les eaux traitées par ALPS.



L'auteur est le Chargé d'affaires à l'ambassade du Japon en République du Tchad. En réalité, la concentration en tritium dans les eaux rejetées par la CNFD est bien inférieure à celle des eaux rejetées par d'autres centrales nucléaires et d'autres installations dans différents pays. Le Japon entend maintenir le volume annuel des rejets de tritium à moins de 22 TBq.





