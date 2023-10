L'économie égyptienne sera l'une des plus fortes au monde d'ici 2030 (gouvernement)

"Selon tous les indicateurs disponibles, l'économie égyptienne prétend devenir l'une des économies les plus fortes du monde en 2030", a indiqué M. Madbouli dans son discours lors d'une conférence au Caire consacrée aux réalisations et au développement du pays au cours de la période à venir. Il a souligné que le gouvernement "a publié 22 décrets visant à encourager les grands investissements", a créé un environnement propice au développement de la concurrence, qui est protégé par la législation, et a pris des mesures pour renforcer la position du secteur privé.



Selon le premier ministre égyptien, "14 zones logistiques et une zone économique dans la région du canal de Suez" ont été créées dans le pays. Sur décision du gouvernement, "17 complexes industriels modernes ont été construits, plus de 4 millions d'acres [plus de 1,6 million d'hectares] de terres agricoles ont été mises en circulation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays". Le chef du cabinet des ministres a également attiré l'attention sur le fait que 1,5 million de logements ont été construits au cours des dernières années. En outre, le nombre d'universités en Égypte a presque doublé au cours des neuf dernières années, passant de 50 en 2014 à 96 à l'heure actuelle.



Pour sa part, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui a participé à la conférence, a souligné le rôle du canal de Suez rénové et reconstruit dans le développement du pays. Selon le chef de l'Etat, les revenus de l'exploitation de cette structure hydraulique dépasseront pour la première fois les 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année et atteindront 10,5 milliards de dollars. L'année dernière, le canal de Suez a rapporté un montant record de 9,4 milliards de dollars au trésor public égyptien.