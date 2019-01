"L'éducation de base représente l'avenir du Tchad", Ambassadeur Chine

Le ministre de l'Education nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma et l'Ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin se sont rendus ce vendredi 4 janvier à l'école de l'amitié Tchad-Chine de N'Djamena qui a été réfectionnée par la République populaire de Chine. Le ministre a encouragé le corps enseignant et les élèves de l'établissement. Il a également exprimé sa gratitude à la Chine.



L'école a été construite il y a une quinzaine d'années par la Chine qui l'a complètement réfectionnée. "C'est pour montrer que la Chine voudrais bien accompagner le développement du Tchad dans tous les domaines, surtout dans l'éducation de base qui représente l'avenir du Tchad", a expliqué l'Ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin.



"L'école est construite par la Chine. Plus de 1000 élèves fréquentent cette école. Elle a été réfectionnée. C'est l'occasion d'exprimer tous mes remerciements et toute ma reconnaissance", a déclaré le ministre de l'Education nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma, après la visite des différents bâtiments.



La Chine a également octroyée des kits scolaires à l'ensemble des élèves de l'école.