L’élection Miss Tchad 2022 est prévue le 19 mars

Après deux années rupture pour des raisons économiques et surtout à cause de la maladie à coronavirus, la traditionnelle élection miss Tchad s’annonce. L’élection de miss Tchad édition 2022 est prévue pour le 19 mars prochain.



Selon la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité, Actha Djibrine Sy,, « au vu de la situation épidémiologique et de la régression notable de la maladie à coronavirus, nous sommes désormais en mesure d’organiser une nouvelle édition de miss Tchad ».



Pour l’édition 2022 de l’élection miss Tchad, les organisateurs annoncent une innovation. Il s’agit des cartes d’adhésion. « Cette innovation qui confère la qualité de membre a pour objectif d’impliquer les adhérents au comité national miss Tchad a améliorer davantage les qualités des prestations et rendre l’organisation de cet important événement plus efficace », s’est réjouit la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité.



Le comité national miss Tchad appelle à la contribution de tous pour que le consensus qui s’est dégagé depuis deux ans débouche sur un choix adéquat et incontestable de la miss Tchad et de ses dauphines.