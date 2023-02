L'élevage peut devenir la première source de revenus du Tchad, estime le ministre Abderahim Awat

Dans sa déclaration, le Ministre Dr Abderahim Awat Atteib a proposé au CECOQDA de faire fonctionner tous les laboratoires installés au ministère. Il a déploré le fait que le Tchad produise de la viande, mais que les Tchadiens ne profitent pas de cette viande et que les autres en bénéficient. Il a également déploré le fait que le pays importe du lait de l'extérieur malgré le nombre important de cheptels bovins.



Le ministre a promis de faire du secteur de l'élevage un levier de l'économie nationale dans les jours à venir. Les employés ont réaffirmé leur engagement à travailler pour le développement du pays et à respecter les normes éthiques et professionnelles en matière de gestion des projets et des programmes définis par le ministère.



La cérémonie s'est terminée par un dîner offert par les employés et les invités au ministre.