L’entrepreneur culturel Kandenoji Njetein représentera le Tchad au Focus Musique & Innovation

Mis en œuvre par l’Institut Français de Paris et le Festival Babel Music XP, le programme Focus Musique & Innovation se tiendra du 26 au 31 mars 2024 à Paris et à Marseille. Cet événement prestigieux verra la participation de 18 entrepreneurs culturels africains, occupant des positions clés, venant de 13 pays d’Afrique.Kandenoji, fondateur et dirigeant du label Homeland Empire, a été sélectionné pour faire partie de cette aventure, aux côtés de grands noms de l’industrie musicale africaine.La 3e édition du Festival New School Power, qui s’est tenue du 23 au 27 janvier 2024 sous le thème « Intelligence Artificielle & Music Business », s’inscrit dans la continuité de ce qu’il défend depuis toujours : la révolution digitale.Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter l’article complet : lien vers l’article