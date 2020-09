L'envoyé de la chancelière Merkel pour l'Afrique, Günter Nooke, animera une discussion sur les investissements allemands en Afrique

Le webinaire sera animé par Sebastian Wagner, président exécutif du Forum d’affaires Allemagne-Afrique (GABF) et Gugu Mfuphi, présentatrice chez Kaya FM, Kaya Bizz; la discussion sera centrée sur le thème : Investissement et commerce pour le développement économique de l'Afrique; les panélistes comprennent NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie (EnergyChamber.org) et René Awambeng de la Banque africaine d'import-export; le webinaire aura lieu le 23 septembre à 15h00 CET. Pour y assister, veuillez vous inscrire en utilisant le lien ci-dessous.

Avec la visibilité et la participation allemandes à la hausse dans le secteur de l'énergie en Afrique, le Forum des affaires Allemagne-Afrique (GABF) accueillera sa deuxième partie de sa série de webinaires axés sur la coopération Allemagne-Afrique.

Le webinaire facilitera la discussion sur la manière dont les IDE peuvent renforcer durablement le développement du continent africain, et aura lieu le 23 septembre à 15h00 CET. Organisé sous le thème « Investissement et commerce pour le développement économique de l'Afrique », le webinaire mettra en évidence les efforts clés pour mobiliser des financements allemands pour les marchés énergétiques africains comme moyen de faire progresser la coopération germano-africaine qui est déjà visible en Guinée équatoriale, en Angola, en Afrique du Sud, au Nigéria, Égypte, en Congo RDC, au Sénégal et récemment, à travers la manifestation d'intérêt des investisseurs allemands pour le barrage Inga III en RDC.

Le webinaire, animé par Sebastian Wagner, président exécutif du GABF et Gugu Mfuphi, présentatrice chez Kaya FM, Kaya Bizz, sera ouvert par M. Günter Nooke, représentant personnel de la chancelière allemande Angela Merkel pour l'Afrique.

« Nous sommes honorés d'annoncer que Günter Nooke dirigera notre webinaire. Grâce à ses vastes connaissances inégalées sur les marchés allemand et africain, il sera en mesure d'apporter de nombreux aspects intéressants de la discussion », a déclaré Sebastian Wagner.

NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et René Awambeng, vice-président de la Banque africaine d'import-export se joindront à la table ronde. « Grâce à leur expertise dans le secteur africain de la finance et de l'énergie, nous attendons avec impatience un panel de haut rang et diversifié. Le secteur de l'énergie est en particulier une pierre angulaire importante de toute économie africaine, et nous attendons avec impatience le résultat de la discussion ». dit M. Wagner.

L'intérêt allemand pour l'Afrique en tant que destination d'investissement a continué de croître et nous espérons voir un investissement plus diversifié au-delà de l'énergie et des ventes de produits allemands en Afrique. L'Afrique est et continuera d'être un marché d'investissement avec un potentiel de croissance significatif après le Covid-19 et des rendements supérieurs.

Alors que l'Afrique du Sud et l'Égypte ont vu une part considérable des investissements allemands, le Ghana, le Nigéria, la Tanzanie, le Congo RDC et la Zambie sont considérés comme des points chauds pour les investisseurs potentiels d'Allemagne. Les projets dans les services financiers, le changement climatique, la précarité énergétique, la santé, la transition énergétique, la fabrication, la vente au détail et les biens de consommation ont connu une augmentation considérable.

Cet événement est en collaboration avec la Chambre africaine de l'énergie et Africa Oil & Power

Le webinaire aura lieu le 23 septembre à 15h00 CET. Pour y assister, veuillez vous inscrire ici https://bit.ly/2ZAFbAU

