L’équipe du Président João Lourenço est-elle aux commandes de la reprise du secteur pétrolier angolais ?

En décembre dernier, j’accompagnais le Secrétaire général de l’Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, et le Directeur général d’Africa Oil and Power, Guillaume Doane, lors d’une visite de travail en Angola. C’est un marché pétrolier qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de nombreux acteurs du secteur et il ne fait aucun doute que […]

En décembre dernier, j’accompagnais le Secrétaire général de l’Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, et le Directeur général ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...