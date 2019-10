L’exécutif angolais de l’énergie, Pugliese, déclare que le nouveau livre de NJ Ayuk associe la gouvernance et la monétisation du gaz à la promotion de l’Afrique

« La corruption n'est pas un modèle économique intelligent. »

Le principal avocat africain de l'énergie, NJ Ayuk, affirme que la corruption, sous toutes ses formes, est l'un des principaux obstacles à la croissance des entreprises sur le continent.

La position d’Ayuk, qu’il développe dans son nouveau livre, « Des milliards en jeu : Le future de l’énergie et des affaires en Afrique », a bénéficié du soutien de Sergio Pugliese, président de la Chambre africaine de l’énergie en Angola. Pugliese était dirigeant au sein des sociétés pétrolières internationales BP et Statoil et a fondé les sociétés de services pétrolières et gazières axées sur l'Angola Motiva LDA et Amipa LDA.

« NJ Ayuk est un champion des investissements en énergie en Afrique, et cela est clair dans son nouveau livre », a déclaré Pugliese. « Cela ne veut pas dire qu'il a des œillères, cependant. Dans son chapitre ‘Appel à tous les leaders ! Pour en savoir plus sur la bonne gouvernance’, il présente une vision sans faille de l’effet négatif de la corruption sur l’environnement des affaires en Afrique. Son message est quelque chose que toute personne qui y fait des affaires, ou veut en faire, doit entendre. »

Ayuk explique notamment que si le continent attire de plus en plus les investisseurs, le manque de transparence l'empêche de réaliser tout son potentiel. Une meilleure élaboration des politiques aiderait, mais les Africains ne peuvent pas simplement compter sur des pays étrangers comme exemples. Sa conviction que « les marchés libres, la responsabilité personnelle, moins de réglementation, des taxes faibles, un gouvernement limité, des libertés individuelles et l'autonomisation économique stimuleront les marchés et les économies du pétrole et du gaz en Afrique » est restée ferme dans tout le livre. Il a raison quand il préconise que « Nous devrions nous battre contre une nouvelle culture de l'aide et du bien-être vers laquelle de nombreux jeunes africains se dirigent ». Il exige une responsabilité, ce qui est bien.

« La réalité mondiale est que de nombreux pays ont des politiques sur la manière dont les individus et les entreprises doivent réagir aux incitations et aux pots-de-vin et, à l'ère de la transparence, ils s'attendent à ce que l'Afrique ait la même chose et les applique », a déclaré Pugliese. « Comme le suggère le livre d’Ayuk, l’Afrique a toujours cherché à obtenir de l’aide et de l’inspiration à l’étranger, et il était temps que les pays du continent se consultent pour s’assurer qu’ils respectent les normes internationales en matière de commerce ».

Bien qu’Ayuk n’hésite pas à attirer l’attention sur les problèmes que doivent affronter l’Afrique - et les Africains -, Pugliese explique que l’intérêt particulier de Des milliards en jeu réside dans l’attention de l’auteur à fournir un message équilibré. Plus important encore, il est basé sur les expériences d’Ayuk en tant que défenseur des Africains.

« Ce n’est pas une évaluation pédante d’un problème, ni pire, une version dissimulée de la vérité », a déclaré Pugliese. « Dans son livre, Ayuk propose une perspective du terrain et prescrit sur la manière dont les pays peuvent changer. »

À titre d’exemple, Pugliese a cité la couverture d’Ayuk sur la réponse du Nigéria à la crise financière mondiale de 2008, y compris les réformes de la surveillance bancaire. L'Angola, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Gabon, le Soudan du Sud, le Ghana et la Guinée équatoriale peuvent apprendre de ce livre, mais les investisseurs africains peuvent en apprendre davantage.

« Ayuk nous dit ce qui a été fait, ce qui peut être fait et ce qui devrait être fait. Il connaît parfaitement le sujet de la bonne gouvernance et n'hésite pas à nous montrer tous les côtés. »

NJ Ayuk est fondateur et PDG du conglomérat panafricain du droit des sociétés, Centurion Law Group ; Fondateur et président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie ; et co-auteur de Big Barrels : Pétrole et gaz africains et la quête de la prospérité » (2017).

Il est reconnu comme l'une des personnalités les plus en vue du monde des affaires en Afrique.

Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique sera publié en octobre 2019.

Pour plus d'informations sur le livre, suivez-nous sur les médias sociaux @BillionsAtPlay.

