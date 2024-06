L'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine adopte son budget 2024 et examine les défis à relever

Le conseil a noté que l'hôpital est confronté à un certain nombre de difficultés financières, notamment la contractualisation, l'eau et l'électricité, qui absorbent une part importante des ressources. Pour y remédier, les administrateurs ont recommandé une meilleure cohérence des documents comptables, une meilleure organisation des services et une harmonisation des actions.



Les conseillers à la santé du Président de la République et du Premier ministre ont quant à eux mis l'accent sur l'importance d'attirer des professionnels qualifiés et de promouvoir l'innovation et la créativité afin que l'hôpital puisse jouer pleinement son rôle dans le système de santé tchadien.



Le ministre de la Santé publique a rappelé les missions des CHU, notamment la qualité des soins, la formation et la recherche opérationnelle. Il a également souligné la vision du ministère de répondre aux besoins des usagers et a instruit les responsables de mettre en œuvre la vision du Président de la République, qui accorde une grande importance à la santé de ses concitoyens.



Dr Abdelmadjid Abderahim a salué la conception des documents stratégiques de l'hôpital et a invité l'équipe à intégrer les résolutions et recommandations formulées par le conseil d'administration afin d'améliorer la gestion et la conduite des activités de l'établissement.