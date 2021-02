L'or du Tibesti appartient à tous les tchadiens, prévient Idriss Deby

BARDAÏ - En séjour au Tibesti, le président de la République a appelé mercredi à bannir les activités illégales notamment tous les trafics illicites (drogues, armes, êtres humains vers la Libye, contrebande) et l’exploitation clandestine de l’or. « Cette richesse appartient à tous les tchadiens. Les activités d’orpaillage illégales doivent cesser immédiatement », a déclaré Idriss Deby au cours d'une rencontre à Bardaï avec l'administration provinciale et les représentants des différentes couches sociales.



Le chef de l'État a décrié certaines pratiques rétrogrades qui ont terni l’image du Tibesti et fait fuir des investisseurs venus accompagner le développement de la province. Tous les projets aux arrêts seront relancés mais avant cela ils seront audités pour savoir les causes exactes de leur non-exécution.



"Respecter l’autorité de l’Etat et cultiver la paix et le Tibesti se développera"



La province doit rompre avec tous les phénomènes et gangrènes qui symbolisent son retard, a estimé Idriss Deby. Il a ajouté que les enfants du Tibesti doivent aller à l’école, les cadres et les hommes politiques doivent cesser leurs guéguerres inutiles et orienter leur énergie et génie vers le développement de la province, l’Etat doit exister et son autorité respectée.