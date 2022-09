L'organisation "Tchad notre pays" estime que le débat sur la forme de l'État est une diversion

Mouna Kalimi Sougui indique qu'une lutte s'est engagée autour de cette question. Trois tendances se dégagent : l'État unitaire, l'État fédéral et ceux qui pensent que cette question doit être soumise au référendum du peuple.



À travers la question de la forme de l'État comme thématique, le Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) est passé consciemment ou inconsciemment à côté du vrai diagnostic de la crise tchadienne, dont la gouvernance constitue à la fois la matrice et le facteur amplificateur, indique Mouna Kalimi Sougui.



Un référendum suggéré pour trancher sur la forme de l’État



Le rapporteur de la première commission ad hoc mise en place par le Présidium du dialogue national pour apporter des éclairages sur des questions fondamentales, Dr. Robenate Jean Calvin, a présenté ce 28 septembre les conclusions de son rapport.



État unitaire fortement décentralisé ou État fédéral ? Sur la forme de l'État, une tendance majoritaire des tchadiens souhaite maintenir la forme de l'État unitaire décentralisée. Toutefois, il existe une frange non négligeable favorable à la fédération. La commission ad hoc se prononce pour l'organisation d'un référendum en vue du retour à l'ordre constitutionnel, explique la commission.



La nouvelle Constitution n'abordera pas la question de la forme de l'État. Un second référendum sera organisé pour permettre au peuple de choisir la forme de l'État. Ce référendum es utile pour la refondation de l'État.