La 4ème agrofood & plastprintpack Nigeria 2018 présente plus d’innovations que jamais

La 4ème agrofood (www.agrofood-Nigeria.com) & plastprintpack Nigeria (www.ppp-Nigeria.com) poursuit sa succès story. Du 27 au 29 mars 2018 au Landmark Centre de Lagos, un nombre record de plus de 140 exposants (+30%) provenant de 21 pays présentent plus d’innovations que jamais. Les organisateurs allemands de fairtrade (www.fairtrade-messe.de) attendent de plus de 2.000 professionnels qu’ils profitent… […]

La 4ème agrofood (www.agrofood-Nigeria.com) & plastprintpack N...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...