La France a-t-elle un plan pour mettre fin à la présence américaine au Sahel ? : Analyse approfondie

Cependant, la présence française au Tchad est menacée par le sentiment anti-français croissant. La population tchadienne est de plus en plus hostile à la présence française. De l’autre côté, les États-Unis cherchent à étendre leur influence au Tchad, menaçant la position française. Les coups d'État au Sahel et le retrait des forces occidentales ont fragilisé les relations entre la France et ses alliés. Le probable transfert des forces américaines du Niger au Tchad exacerbe les tensions entre Paris et Washington.



Le 4 avril 2024, le Tchad a demandé aux États-Unis de quitter la base française d'Adji Kossei. Le chef d’état-major de l’armée de l’air du Tchad, le général Idriss Amin Ahmed, explique ne pas avoir reçu des Américains de documents « justifiant leur présence à la base aérienne Adji Kosseï (BAK) » de N’Djamena. Selon Ndjamena, les accords bilatéraux ne justifient pas la présence américaine.



Selon les informations de la chaine américaine CNN, le Tchad menace également les USA de rompre leur accord de défense et exhorte les soldats américains de se retirer de la base française sise dans la capitale. Des experts affirment que la France a incité le Tchad à agir.



Le 21 avril 2024, les États-Unis ont accédé à la demande du Niger de quitter la base d'Agadez. La destination future des forces américaines est incertaine. Le Tchad est une option envisagée par le Congrès américain.



La France est confrontée à un défi majeur pour maintenir sa présence au Sahel. Le retrait américain d'Agadez et les tensions croissantes avec le Tchad fragilisent sa position.



Dans l’état des choses, La France doit apaiser les sentiments anti-français au Tchad, coopérer avec le Tchad sur des questions d'intérêt mutuel, renforcer ses relations avec d'autres acteurs régionaux et réévaluer sa stratégie sahélienne à la lumière des nouvelles réalités géopolitiques.