Tchad : au Guéra la CSTT) restructure son bureau provincial

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Travailleur du Tchad (CSTT) a restructuré le mercredi 13 août 2025, l'Union provinciale du Guéra.



Cette activité s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie de Mongo, en présence du maire de la commune urbaine de Mongo, du vice-président de la CSTT et d'autres invités venus pour la circonstance.



Cette restructuration a regroupé des participants venus du département d'Abtouyour, de Mangalmé, Melfi et du Guéra et vise à renforcer l'efficacité, la représentativité et légitimité des Unions provinciales de la CSTT, ainsi que la consolidation de leurs capacités d'action syndicale de la base.



Dans son mot de la séance, le maire de la commune urbaine de Mongo, Hamza Abba Djaouro a apprécié cette redynamisation de la CSTT au niveau provincial, avant d'exprimer son engagement à appuyer la Confédération provinciale dans ses activités. Le vice-président de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Tchad (CSTT), Anadjib Mahamat Allamine a, au nom de la Confédération, remercié les participants de leur présence, tout en exprimant sa gratitude aux autorités administratives pour leur accueil.



Il appelle les nouveaux membres du bureau à un esprit de solidarité, responsabilité et de la transparence, mais aussi d'être actifs, représentatifs et engagés pour la défense des droits des travailleurs de la province du Guéra. Au cours de la restructuration, Issakha Dana est réélu président de la CSTT, secondé d’Issa Moumine. Le poste de secrétariat général est confié à Djimet Gota, tandis que Mme Zara Gayé est désignée trésorerie générale.