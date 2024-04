Tchad : la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC célébrée à Abéché

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de communication (TIC), édition 2024, House of Africa, ACIEDD et UCF, ont organisé ce 25 avril 2024 à Abéché, une conférence-débat.



C’était sous le thème, « Les jeunes filles tchadiennes et les carrières dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC) », et au profit des filles du lycée Cheïkh Hamdan Ben Rachid et celles du lycée Cheikh Zaïd. Le panel était composé du Dr Khouzeifi Doud Bane, de Abdelkerim Ousman Toudjani et du Mahamat Ali Alifa.



La Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC a été instituée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) en 2010 au Mexique. Depuis 2011, cette Journée est célébrée chaque année, le quatrième jeudi du mois d'avril. En instituant cette Journée, l'UIT entend créer un mouvement mondial, pour encourager les jeunes filles à faire des études et également embrasser une carrière dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).



Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC est le leadership, afin de souligner le besoin crucial des modèles féminins forts dans les carrières scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques (STIM).



Selon le Dr Khouzeifi Doud Bane, pour marquer la célébration de cette Journée à Abéché, les ONG, ACIEDD, UCF et HoA, ont planifié de passer et d'échanger avec les filles de ces deux établissements sur l'importance des TIC. Pour lui, durant la célébration de cette Journée partout au Tchad, il est convaincu que les différentes interventions et les actes concrets qui seront posés, permettront de démystifier le secteur des TIC.



Cependant, il appelle aussi à la détermination des parents et des communautés, à encourager les jeunes filles à s'intéresser à ce secteur. Il n'a pas manqué d'encourager vivement les jeunes tchadiennes à se lancer et de devenir de véritables digitalisées, pour démontrer leur force technologique et leur leadership. Le président du conseil d'administration de l'ONG ACIEDD Abdelkerim Ousman Toudjani a souligné qu'ils sont conscients, au niveau de leurs ONG respectives, de l'importance de la vulgarisation de l'outil informatique, pour susciter de nouvelles vocations et des grands succès dans le secteur des TIC.



Il a enfin formulé le souhait de voir à l'horizon 2030, des femmes tchadiennes entrepreneures, dont les réussites iront au-delà du continent africain. Le dernier intervenant, Mahamat Ali Alifa a rappelé à l'assistance que selon les estimations de l'UIT, il manquera près de deux millions d'employés qualifies dans le secteur des TIC, d'ici les cinq prochaines années.



« Vous qui étudiez dans ce secteur, que ce soit l'informatique, la programmation ou encore recrutées de l'administration des réseaux, les opportunités offertes par les TIC se situent à un double niveau. Le secteur offre des opportunités d'emplois et crée un environnement propice au développement économique », a déclaré Mahamat Ali Alifa.



Le proviseur du lycée Cheikh Hamdan Ben, Rachid Yakhoub Hassan a, au nom des élèves, exprimé toute sa gratitude aux membres de ces ONG, pour avoir pensé organiser cette conférence, à l'occasion de la journée des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de communication.