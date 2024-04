Tchad : l'ANGE met en garde contre l'escalade verbale entre les candidats à la Présidentielle

Ahmed Bartchiret exhorte les candidats, les partis politiques, les regroupements des partis politiques et leurs militants à prôner a paix, la tolérance, le pardon et l'amour du prochain.



Il met en garde contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux et des meetings incitant incidieusement les électeurs à créer des troubles à l'ordre public et tient pour responsable tout contrevenant.