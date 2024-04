Tchad: Remise de diplômes aux lauréats formés en imagerie médicale

Six étudiants ont reçu leurs parchemins après deux ans de formation à Yaoundé au Cameroun. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du ministère, des parents des lauréats et d'autres invités.



Haoua Abachou Moustapha, représentante des récipiendaires, a exprimé sa gratitude au ministère pour cette opportunité de renforcer leurs compétences en radiologie et imagerie médicale. Elle a assuré que les nouveaux diplômés sont déterminés à mettre leurs connaissances au service de la population tchadienne.



Dr Sidi Sougui, coordonnateur du programme national de renforcement des capacités du personnel de santé, a souligné l'importance de la radiologie et de l'imagerie médicale dans la prise de décision médicale. Il a également relevé les défis auxquels le programme est confronté, notamment en termes de temps et d'exigences des patients. Dr Sougui a appelé à une synergie d'action pour trouver des solutions adéquates aux problèmes rencontrés dans le domaine de l'imagerie médicale.



Dabsou Guidaoussou, secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, a félicité les lauréats pour leur réussite et a rappelé que le choix de les envoyer en formation à Yaoundé a été fait en fonction des besoins du pays. Il a également souligné l'excellence de Haoua Abachou Moustapha, la seule fille de la promotion, qui a obtenu une mention très bien.



M. Guidaoussou a encouragé les responsables des hôpitaux à solliciter les services des nouveaux diplômés en attendant leur intégration à la fonction publique. Il a également assuré que le ministère continuera à soutenir les lauréats dans leur poursuite d'études de 3e cycle.



Cette cérémonie marque un succès important pour le programme national de renforcement des capacités du personnel de santé du Tchad. Les nouveaux diplômés en imagerie médicale contribueront à améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population tchadienne.