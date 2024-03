Obtiens un pari gratuit chaque semaine avec un nouveau bonus 1xBet

. Sur la plateforme 1xBet Les paris sportifs ne sont pas seulement une occasion de gagner de l'argent, mais aussi une source d'émotions inexprimables. Parier sur le score exact d'un événement sportif est particulièrement excitant., les cotes sur ces résultats sont très élevées et l'excitation de l'attente de la victoire fait battre le cœur plus vite.

Pour rendre ses utilisateurs encore plus heureux, 1xBet offre un bonus appelé 1xFreebet. Grâce à ce bonus, tu peux obtenir un pari gratuit allant jusqu'à 7 $ chaque semaine, simplement en plaçant un pari sur le score correct. Par conséquent, si tu es intéressé par la question de savoir comment gagner aux paris sportifs, le nouveau bonus 1xBet peut devenir ton allié fiable.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour participer à la promotion, tu dois avoir un compte sur la plateforme 1xBet. Si tu n’es pas encore inscrit, fais-le maintenant. Ensuite, tu dois accepter de participer aux offres bonus dans ton profil personnel et cliquer sur le bouton "Participer" sur la page de la promotion.

Du mardi au lundi, fais au moins un pari simple sur le score exact de n'importe quel événement sportif à partir de 2 $. Le mardi suivant, tu recevras automatiquement un pari gratuit d'un montant maximal de 7 $, basé sur le montant de ton premier pari.

De quoi dépend le montant du pari gratuit ?

Le montant du pari gratuit dépend du montant de ton premier pari. Plus le montant de la mise est élevé, plus le bonus est important ! Par exemple, le bonus minimum est accordé pour les mises comprises entre 2 et 7 $, et pour les mises supérieures à 50 $, tu recevras un pari gratuit de 7 $. Saches que le bonus est attribué à partir du premier pari réglé d’après les paramètres spécifiés au cours de la semaine promotionnelle.