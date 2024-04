AFRIQUE Soudan : la BAD se penche sur un soutien crucial dans le contexte du conflit actuel

Par Alwihda - 25 Avril 2024



La rencontre entre l’ambassadeur Abdelhamid et M. Darkortey témoigne d’un effort de collaboration entre la Banque africaine de développement et le Soudan pour relever les défis et ouvrir la voie à un avenir plus résilient pour le pays.

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Soudan en Côte d’Ivoire, El Gayly Mohamed Abdelhamid, a rendu une visite de courtoisie à l’administrateur de la Banque africaine de développement pour le Soudan, Rufus N. Darkortey, le 4 avril 2024 au siège de la Banque à Abidjan.



La rencontré a porté sur les efforts de collaboration de la Banque pour faire face à la crise en cours au Soudan et favoriser le développement durable dans le pays. L’engagement de la Banque à offrir un soutien continu au Soudan pendant cette période difficile était au centre des échanges.



Le diplomate soudanais a donné un aperçu des négociations en cours entre le gouvernement soudanais et les Forces paramilitaires de soutien rapide, l’une des factions impliquées dans la guerre civile qui secoue le pays depuis avril 2023. Il a souligné qu’il était impératif de parvenir à un cessez-le-feu pour rétablir la paix et la stabilité et a exprimé son optimisme quant à une issue pacifique de la crise.



M. Darkortey, qui représente également la Gambie, le Ghana, le Liberia et la Sierra Leone au Conseil d’administration de la Banque, a exprimé sa solidarité avec le Soudan, reconnaissant l’impact dévastateur du conflit sur la paix et la stabilité. Il a présenté ses condoléances aux personnes touchées par la crise et a salué la récente décision du Soudan d’autoriser l’accès à l’aide humanitaire, en particulier dans la région du Darfour. M. Darkortey a, en outre, exhorté les autorités soudanaises à accorder aux partenaires au développement un accès plus large à l’ensemble du pays afin de leur permettre d’apporter l’aide humanitaire nécessaire.



Il a également souligné les efforts nationaux et régionaux déployés pour faire face au déplacement des Soudanais et favoriser la croissance économique. La Banque soutient activement les opérations d’urgence, notamment le projet de production d’urgence de blé au Soudan, pour un montant de 74 millions de dollars, afin d’améliorer la sécurité alimentaire et l’autosuffisance en matière de production de blé à court et à moyen terme, pour permettre au pays de devenir un exportateur majeur.



En outre, la Banque a alloué un million de dollars de son Fonds spécial de secours pour soutenir des activités critiques de réponse humanitaire et de sécurité alimentaire qui sont gérées en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Ces fonds sont destinés à fournir aux personnes déplacées internes, aux réfugiés et aux membres des communautés hôtes vulnérables une aide alimentaire vitale.



Au niveau régional, la Banque a approuvé en décembre 2023, le Projet d’urgence et d’appui à la stabilisation et au relèvement des réfugiés et des communautés hôtes dans le bassin du lac Tchad. Cette initiative de 36,4 millions de dollars, qui bénéficie d’un cofinancement de 10 millions de dollars du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), adopte une approche holistique de la stabilité régionale pour relever les défis socioéconomiques dans les régions touchées.



La Banque travaille également avec d’autres partenaires au développement pour renforcer davantage le soutien régional à la crise liée aux déplacements forcés résultant de la guerre au Soudan.



L’administrateur Darkortey a également souligné l’importance de préserver les investissements de la Banque et des autres partenaires au développement dans le pays dans ce contexte de crise. Il a également souligné le leadership du président de la Banque, M. Akinwumi A. Adesina, et son engagement à soutenir le Soudan pour un retour à la paix et à la prospérité.



